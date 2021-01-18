Karlıova'da tipi
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Karlıova'da tipi

18.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:08
Karlıova'da tipi

Karlıova ilçesinde yaklaşık dört gündür etkili olan yoğun kar yağışı tipiye dönüştü.

Karlıova ilçesinde yaklaşık dört gündür etkili olan yoğun kar yağışı tipiye dönüştü.

Karlıova ilçesinde etkili yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden kar yağışı tipiye neden oldu.

Tipi nedeni ile ulaşıma açılan yollar tekrar kapandı. Karlıova Yedisu kara yolu ile Karlıova ilçesine bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri öncelikli olarak hasta bulunan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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