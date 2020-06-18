Karlıova'da tedbir amaçlı çadırlar kuruldu
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Karlıova'da tedbir amaçlı çadırlar kuruldu

Karlıova'da tedbir amaçlı çadırlar kuruldu Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası ağır hasar alan köylerde çadır kurulumunu tamamlayan ekipler, Karlıova ilçe merkezinde de kurulum yapmaya başladı.

18.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:00

Karlıova'da tedbir amaçlı çadırlar kuruldu

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası ağır hasar alan köylerde çadır kurulumunu tamamlayan ekipler, Karlıova ilçe merkezinde de kurulum yapmaya başladı.

Bingöl Karlıova merkezli 14 Haziran'da meydana gelen 5.7'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Karlıova ve Yedisu ilçelerine bağlı hasar alan köy ve yaylalarda AFAD tarafından gönderilen çadırların kurulmasından sonra ekipler ilçe merkezlerine yöneldi.Daha önce Yedisu ilçe merkezinde evlerin bahçelerine tedbir amaçlı çadır kurulumu yapılırken, bugün de Karlıova'da çalışma başladı. Karlıova'nın merkezine bağlı Kanitaht Mahallesi'nde bulunan 18 evler bölgesinde belirlenen bir alana AFAD ekipleri çok sayıda çadır kurdu. Artçı depremlerin halen devam ettiği kentte tedbir amaçlı kurulan çadırların bugünden itibaren bölgedeki vatandaşların kullanıma açıldığı bildirildi. Çadır kurulan alanda deprem öncesinde yaptığı kulübede güvercin besleyen Eren Olgun'un da güvercinlerini beslemesi dikkat çekti.

Öte yandan bölge sakinlerinden Şükrü Bingöl, deprem nedeniyle evlerde duramadıklarını belirterek, çadırların kurulmasının kendileri açısından iyi olduğunu aktardı.

Karlıova'da tedbir amaçlı çadırlar kuruldu

Kaynak: İHA

Manşet

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