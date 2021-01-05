Karlıova'da sulama göleti buz tuttu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bulunan sulama göleti, sıcaklığın sıfırına altında 18 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu.

Her yıl bu dönemlerde karla kaplı olan Karlıova ilçesinde bu yıl kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Sıcaklığın eksi 18 derecelere kadar düştüğü ilçenin Kale Mahallesi'ndeki sulama göletinin tamamı buz tuttu. Göletin buz tutan yüzeyine çıkan vatandaşlar, buzun kırılma riskine aldırmadan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken, 5 yıllık göletin ilk defa buz tuttuğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL