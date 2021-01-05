Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karlıova'da sulama göleti buz tuttu

05.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:30
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bulunan sulama göleti, sıcaklığın sıfırına altında 18 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bulunan sulama göleti, sıcaklığın sıfırına altında 18 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. 

Her yıl bu dönemlerde karla kaplı olan Karlıova ilçesinde bu yıl kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Sıcaklığın eksi 18 derecelere kadar düştüğü ilçenin Kale Mahallesi'ndeki sulama göletinin tamamı buz tuttu. Göletin buz tutan yüzeyine çıkan vatandaşlar, buzun kırılma riskine aldırmadan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken, 5 yıllık göletin ilk defa buz tuttuğu öğrenildi. 


Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu
Karlıova'da sulama göleti buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Hülya Avşar Çağla Şıkel
Spor Arda Turan Vitor Hugo Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Yılbaşı Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlıova'da sulama göleti buz tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:31:28. #1.14#
title