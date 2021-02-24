Karlıova'da, sokak hayvanları için satranç turnuvası

BİNGÖL'ün kış aylarının sert geçtiği ilçesi Karlıova'da, sponsor bağışlarıyla sokak hayvanlarına kulübe yaptırılması amacıyla satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvayı organize eden hayvansever Suzan Öztürk, "Karlıova'da kış şartları çok zor geçiyor, eksi 30'lara kadar düşüyor. Hayvanların dışarıda yaşamaları çok zor. Hem soğukla hem de yemek bulmak için mücadele ediyorlar" dedi.

Kışın çetin geçtiği ve hava sıcaklığının geceleri eksi 30 dereceye kadar düştüğü Karlıova'da, sokak hayvanlarına barınak yaptırılması amacıyla satranç turnuvası düzenlendi. 50 kişinin katıldığı turnuvada, sponsorlardan gelecek bağışla ilçenin değişik noktalarına kulübe yaptırılacak. Hayvansever Suzan Öztürk tarafından düzenlenen turnuvada birinci gelen yarışmacıya tam, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın hediye edilecek.

Suzan Öztürk, farkındalık oluşturmak ve sokak hayvanlarına sahip çıkılması amacıyla turnuva düzenlediklerini dile getirerek, "Karlıova'da kış şartları çok zor geçiyor. Eksi 30 derecelere kadar düşüyor. Hayvanların dışarıda yaşamaları çok zor. Hem soğukla hem de yemek bulmak için mücadele ediyorlar. Satranç turnuvası düzenlememizdeki asıl maç, ilçede hayvan barınağının olmamasına dikkat çekmek. Bu yarışmanın sonucunda birinci gelenlere altın ödülümüz olacak" diye konuştu.Yarışmacılardan Özkan Bingöl de "İlçemiz sosyal etkinliklerin çok olmadığı bir yerdir. Özellikle bu pandemi sürecinin getirdiği bir sıkılganlık ve psikolojik baskı vardı. Bunu biraz hafifletme adına yapılan satranç turnuvasını çok değerli buluyoruz. İlçemizde buluna sokak hayvanları için en azından bir farkındalık yaratıp, barınak yapılması için düzenlenen bir turnuvadır. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı