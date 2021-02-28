Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm
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Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm

28.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:11
Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm

İSTANBUL'da, kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ercan Akyürek (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'da, kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ercan Akyürek (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 26'ya Türkiye genelinde ise 74'e yükseldi.

İstanbul'da, 1990- 2000'li yılları arasında 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ercan Akyürek, tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Akyürek'in de ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya, Türkiye genelinde ise 74'e yükseldi. 7 yıl önce de aynı hastalıktan kardeşi Emrah'ı da kaybeden Ercan Akyürek'in cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde toprağa verildi.

70 SİLİKOZİS HASTASI VARTaşlıçay köyünde 70'e yakın silikozis hastasının olduğunu ifade eden köy muhtarı Fikret Oral, "Yıllardır köy halkı olarak bu hastalıkla mücadele ediyoruz. 1990'lı yıllarda ailelerini geçindirmek için bu atölyelerde çalışan gençlerimiz bu hastalığa yakalandı. Köyümüzde 70 silikozis hastası var ve birçoğu solunum makinesinden destek alıyor. Kış aylarında yollarımız kapandığı zaman en azında sağlık ocağında tedavi olabilsinler" dedi. 

 


Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm
Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm
Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm
Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm
Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm
Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm
Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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