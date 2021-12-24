KARLIOVA'DA SICAKLIK EKSİ 20 DERECEYE DÜŞTÜ; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede dün gece hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşerken, sabah sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Karlıova ilçesinde yaklaşık bir hafta süren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Dün gece hava sıcaklığı, eksi 20 dereceye kadar düştü. Otomobillerin ısı göstergesi ise eksi 25 dereceyi gösterdi. Bazı sürücüler araçlarını, üzerlerine kilim ve battaniye atarak soğuktan korumaya çalıştı. Sürücüler, sabah kalktıklarında araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Gün içerisinde hava sıcaklığının eksi 9 derece olarak ölçüldüğü ilçede çatılardaki güneş enerji sistemleri dondu. Oluşan buz sarkıtları belediye ekipleri tarafından önlem alındıktan sonra temizlenmeye başlandı.

İlçede havaların çok soğuk olduğunu belirten Önder Bingöl, "Güneş enerjilerimiz, kaloriferlerimiz ve araçlarımız dondu. Çok soğuk bir ilçede yaşıyoruz ve şu an adeta donuyoruz" dedi.