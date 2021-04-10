Karlıova'da Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Karlıova ilçesinde tören düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Karlıova ilçesinde tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman, Jandarma Binbaşı Eray Çakır ve polis memurları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz