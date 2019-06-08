Karlıova'da polenlere karşı önlem

Karlıova ilçesinde polenlere karşı Karlıova Belediyesi, itfaiye aracıyla kavak ağaçlarına su sıkarak önlem almaya çalışıyor.

İlçede özellikle alerjik hastalığı olan vatandaşları rahatsız eden polenlere karşı Karlıova Belediyesi, itfaiye aracıyla ağaçlara su sıkarak önlem alıyor.

Polenlere karşı çalışma başlattıklarını dile getiren itfaiye personeli Kazım Değirmenci, "Polenler vatandaşlarımızı ciddi derecede rahatsız ediyor. Belediye olarak kavak ağaçlarının yoğun olduğu yerlerde itfaiye aracımızla su sıkarak polenlerin yayılmasına engel oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA