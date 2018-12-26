Karlıova'da Okullara 1 Günlük Kar Tatili
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.
Karlıova ilçesinde bugün aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle etkisini sürdürüyor. İlçede 20 dolayında köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla Kaymakamlık, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okulları 27 Aralık perşembe günü tatil etme kararı aldı. - Bingöl
Kaynak: DHA