Karlıova'da okullar kar nedeniyle tatil edildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
04.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:19
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Karlıova'da yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime bugün ara verildi.
Yoğun kar yüzünden ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA