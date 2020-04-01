Karlıova'da Nisan'ın ilk gününde kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Nisan ayınının ilk gününde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Nisan ayınının ilk gününde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağış, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar olarak etkisini gösterdi. Mart ayında sürekli kar yağışı olan ilçede Nisan ayının ilk gününde de kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında çok fazla kişinin sokağa çıkmaması nedeniyle kar yağışından dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı.

Nisan ayının ilk gününe karla giriş yaptıklarını belirten ilçe sakinlerinden Latif Taşar, "Bugün 1 Nisan. Maşallah sabah kalktık baktık, yeniden kış ayına giriyoruz. Allah'ın izniyle bu kar da bitecek. Kar temizliği yaptık. İnşallah bitecek" dedi.

Vatandaşlardan Feytullah Yeşilova ise Nisan ayında ilk defa böyle bir yağış gördüğünü aktardı.

(Ayhan Turhan/İHA)

Kaynak: İHA