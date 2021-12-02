Karlıova'da mahsur kalan ailenin imdadına belediye yetişti - Haberler
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Karlıova'da mahsur kalan ailenin imdadına belediye yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karlıova'da mahsur kalan ailenin imdadına belediye yetişti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde araçlarının yoldan çıkmasıyla mahsur kalan ailenin imdadına belediye yetişti.

TRABZON (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde araçlarının yoldan çıkmasıyla mahsur kalan ailenin imdadına belediye yetişti.

Alınan bilgilere göre, Trabzon'dan Bitlis'e doğru gitmekte olan 51 JA 453 plakalı hafif ticari araç, Karlıova ilçesi Kargapazarı köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Şarampole kayan araç kurtarılmayınca belediyeden yardım istendi. Gece saatlerinde aileyi alan ve ilçedeki öğretmen evine yerleştiren belediye personeli, sabah da iş makineleri desteğiyle şarampoldeki aracı çıkardı.

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Karlıova'da mahsur kalan ailenin imdadına belediye yetişti

Karlıova'da mahsur kalan ailenin imdadına belediye yetişti

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