Karlıova'da koyun kırkma zamanı Bingöl'de besiciler hayvanlarının yünlerini kırkmaya ve yazlık bakımlarını yapmaya başladı.

Bingöl'de besiciler hayvanlarının yünlerini kırkmaya ve yazlık bakımlarını yapmaya başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kışı geçirdikten sonra zorlu bir yolculuğun ardından Karlıova ilçesindeki yaylalara kavuşan besiciler, yakıcı yaz sıcakları öncesi koyunların serinlemesi için kırkma işlemi yapıyor.

Besici Ferhat Temiz devletin besicilere önemli destekler sunduğunu ifade ederek, "Hayvancılığın ayakta kalabilmesi için devletimiz tüm desteklerini bizlere sunuyor. Hayvan besleyen tüm besicilere devletimiz, koyun ırkından ilaçlarına kadar her desteği veriyor. Bu konuda tüm yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA