Karlıova'da kardelen çiçekleri açtı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Karlıova ilçesinde karların erimesiyle kardelen çiçekleri açmaya başladı.
Karlıova ilçesinde karların erimesiyle kardelen çiçekleri açmaya başladı.
İlçede karların erimesiyle kardelen çiçekleri açmaya başladı.
Vatandaşlar, yeni açan kardelen çiçeklerini topladı. Kardelen çiçeklerinin açmasıyla baharın geldiğini belirten Yusuf Bingöl, "Karlıova ilçesinde sürekli çetin bir kış geçiriyoruz. Kardelen çiçeklerinin açmasıyla baharın geldiğini anlıyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz