Karlıova'da kar yağışının durması ile yaşam normale döndü - Haberler
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Karlıova'da kar yağışının durması ile yaşam normale döndü

Karlıova'da kar yağışının durması ile yaşam normale döndü
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının durması ile yaşam normale döndü.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının durması ile yaşam normale döndü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle dün ilçede kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kar yağışının bugün durması ile bazı vatandaşlar bir haftanın ardından evlerinden çıktı.

Vatandaşlardan Kenan Harmancı, gazetecilere, bir haftanın ardından dışarı çıktıklarını, günlük yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçede kış koşullarının çetin geçmesi nedeniyle yarıyıl tatillerinde genellikle eğitime ara verildiğini hatırlatan 7. sınıf öğrencisi Yusuf Can Parlatıcı, bu yıl da okula gidip karnesini alamadığını söyledi.

Parlatıcı, "7 yıldır okuyorum, kışın karne aldığımı hatırlamıyorum. Kar ve tipiden dolayı dışarı çıkamıyoruz." dedi.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

Karlıova, Şırnak, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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