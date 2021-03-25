Karlıova'da kar yağışı ve tipi; 12 köye ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karlıova'da kar yağışı ve tipi; 12 köye ulaşım sağlanamıyor

25.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:41
Karlıova'da kar yağışı ve tipi; 12 köye ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili olurken, 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili olurken, 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde, sabah saatlerinde kar yağışıyla birlikte tipi de etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 12 köy yolu, ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarına ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı. Karlıova Belediyesi görevlileri ise ilçe merkezine ulaşımda aksama meydana gelmemesi için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 


Karlıova'da kar yağışı ve tipi; 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Karlıova'da kar yağışı ve tipi; 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Karlıova'da kar yağışı ve tipi; 12 köye ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlıova'da kar yağışı ve tipi; 12 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:42:40. #1.15#
title