Karlıova'da kar yağışı ve tipi; 12 köye ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili olurken, 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde, sabah saatlerinde kar yağışıyla birlikte tipi de etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 12 köy yolu, ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarına ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı. Karlıova Belediyesi görevlileri ise ilçe merkezine ulaşımda aksama meydana gelmemesi için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL