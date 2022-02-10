Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı, Ayhan Turhan - Güncel
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Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyorBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da kar yağışı devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar, ilçeyi yeniden beyaza bürüdü. Yeni güne yine kar yağışı ile uyanan ilçe sakinleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı gördü. İlçede kar nedeniyle araçların bazıları kar altında kalırken, esnaf da işyerinin önünde kar temizliği yaptı.

Kar yağışının 2 aydır aralıklarla devam ettiğini belirten vatandaşlardan Ali Bulki besicilerin bu dönemlerde zorlandığını belirtti.

Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Güncel

Hisarcık, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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