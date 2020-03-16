- Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürüdü.

- Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarısıyla beraber Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah etkili olup duran kar, akşam saatlerinde de etkili oldu.Kar ilçeye tamamen beyaza bürüdü. Birçok noktada kar kalınlığı ise 10-15 santim oldu.

İlçede yağan karın korona virüsün etkisini kaybettirmesi temennisinde bulunan vatandaşlardan Ali Bulki, " Mart ayındayız kar lapa lapa yağmaya devam ediyor. Umarım bu kar korona virüsünün etkisini kaybettirir" şeklinde konuştu.

Öte yandan yağışların bölge genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA