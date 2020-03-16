Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Karlıova, Bingöl, Sabah, Güncel

Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

16.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:33
Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.


Karlıova'da sabah etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini yeniden gösterdi. Birçok noktada kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. İlçede yağan karın korona virüsün etkisini kaybettirmesi temennisinde bulunan Ali Bulki adlı vatandaş, "Mart ayındayız, kar lapa lapa yağmaya devam ediyor. Umarım bu kar korona virüsünün etkisini kaybettirir" şeklinde konuştu.


Yağışların bölge genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca devam etmesinin beklendiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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