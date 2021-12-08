Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı - Haberler
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Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Güncel

Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün kuzey ilçelerinden biri olan yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı başladı. Yer yer 5 santimetreyi aşan kar, ilçenin büyük bir kısmını beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Karlıova'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

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