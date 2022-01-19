Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkisini sürdürüyor, ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkisini sürdürüyor, ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı sonucu ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolların açılması için seferber oldu. İlçede okullar tatil edildi.

Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor

Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor

Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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