Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkisini sürdürüyor, ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkisini sürdürüyor, ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı sonucu ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolların açılması için seferber oldu. İlçede okullar tatil edildi.