Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
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Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

08.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 00:14

Karlıova'da kar yağışı etkili oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü.

Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi.Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede tamamen beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.

Kar kalınlığının 10 santime kadar ulaştığı ilçede araçların çoğu karla kaplanırken, birçok sürücü de aracı temizlerken görüntülendi.

Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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