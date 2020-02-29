: Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

29.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:07

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Son bir haftanın ardından Karlıova ilçesinde kar yağışı tekrar etkili oldu. Havaya ve suya düşen cemreyle birlikte kar hızla eriken, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi tekrar beyaza bürüdü.

Karlıova belediyesine ait kar küreme makinaları ilçe merkezinde kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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