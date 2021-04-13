Karlıova'da kar yağışı
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Karlıova'da kar yağışı

Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Karlıova ilçesi Nisan ayının ortasında kar sürprizi ile uyandı. Gece saatlerinde ara ara yağan kar yağışı sabah saatlerine doğru ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Karlıova'da kar yağışından dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.

Bu mevsimde yağan kardan korkmadığını belirten Abdurrahman Ünsal, "Havalar artık sıcak olmaya başladı, artık yağan kardan korkmuyoruz. İnşallah buda berekettir bizim için" dedi.

Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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