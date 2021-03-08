Karlıova'da kar yağışı
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Karlıova'da kar yağışı

08.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:37
Karlıova'da kar yağışı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları beyaza büründü.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları beyaza büründü.

Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları karla kaplandı. Sabah saatlerinde karla uyanan ilçe sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ve kaymakamlık ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla yollarda çalışma başlattı.

Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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