Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti

05.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:03
Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı sonrası yolu kapanan köylerde yer yer 3 metreyi aşan kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı sonrası yolu kapanan köylerde yer yer 3 metreyi aşan kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal kesimlerde 3 metreyi aşan kar kalınlığı, Geçitli köyü Hasar mezrasında İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekiplerine ait iş makinelerinin boyunu geçti. Ekipler, 3 günlük mücadele sonunda mezranın yolunu tekrar ulaşıma açtı. Kar yığınlarını zorlukla aşan ekipler, santim santim ilerleyebildiklerini ve yol güzegahını da köylülerin yön göstermesiyle belirleyerek çalıştıklarını söyledi. 


Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti
Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti
Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:03:24. #1.14#
title