Karlıova'da kar etkisini sürüyor
31.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:46
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar nedeniyle ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar nedeniyle ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kar yağışı Karlıova'da yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Karayolları ekipleri Erzurum-Bingöl kara yolunda, Özel İdare ekipleri köy yollarında, Karlıova Belediyesi ekipleri ise cadde ve mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz