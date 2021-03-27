Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

Karlıova ilçesinde karla kaplı yollar İş makinesi ile karlı yolların temizlenmesi Çatılarda oluşan buz sarkıtları BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.