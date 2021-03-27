Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
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Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Karlıova ilçesinde karla kaplı yollar İş makinesi ile karlı yolların temizlenmesi Çatılarda oluşan buz sarkıtları BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde karla kaplı yollar

İş makinesi ile karlı yolların temizlenmesi

Çatılarda oluşan buz sarkıtları BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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