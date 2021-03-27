Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Karlıova ilçesinde karla kaplı yollar İş makinesi ile karlı yolların temizlenmesi Çatılarda oluşan buz sarkıtları BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karlıova ilçesinde karla kaplı yollar
İş makinesi ile karlı yolların temizlenmesi
Çatılarda oluşan buz sarkıtları BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz