Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
19.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:25
Kar yağışı Yürüyen insanlar Yolda ilerleyen araçlar İş makinesinin karları küremesi Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı
Yürüyen insanlar
Yolda ilerleyen araçlar
İş makinesinin karları küremesi Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz