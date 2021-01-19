Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
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Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

19.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:25

Kar yağışı Yürüyen insanlar Yolda ilerleyen araçlar İş makinesinin karları küremesi Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı

Yürüyen insanlar

Yolda ilerleyen araçlar

İş makinesinin karları küremesi Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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