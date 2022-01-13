Karlıova'da kar etkili oluyor
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Karlıova'da etkili olan kar yağışı Beyaza bürünen evler ve yollar Ekiplerin yol açma çalışması Vatandaşların kar küreme çalışması BİNGÖL - Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu ilçeye bağlı 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karlıova'da etkili olan kar yağışı
Beyaza bürünen evler ve yollar
Ekiplerin yol açma çalışması
Vatandaşların kar küreme çalışması BİNGÖL - Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu ilçeye bağlı 22 köy yolu ulaşıma kapandı.