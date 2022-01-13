Karlıova'da kar etkili oluyor - Haberler
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Karlıova'da kar etkili oluyor

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Karlıova'da etkili olan kar yağışı Beyaza bürünen evler ve yollar Ekiplerin yol açma çalışması Vatandaşların kar küreme çalışması BİNGÖL - Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu ilçeye bağlı 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da etkili olan kar yağışı

Beyaza bürünen evler ve yollar

Ekiplerin yol açma çalışması

Vatandaşların kar küreme çalışması BİNGÖL - Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu ilçeye bağlı 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

Karlıova'da kar etkili oluyor

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AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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