Karlıova'da iş yerinin çatısı yandı
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Karlıova'da iş yerinin çatısı yandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir iş yeri çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:47
Karlıova'da iş yerinin çatısı yandı

'ün ilçesinde bir iş yeri çatısında çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkez Kanireş Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatısı çatıdan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu Karlıova Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yangın hem vatandaşların hem de ekiplerin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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