Karlıova'da ihtiyaç sahibi ailelere destek Karlıova Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda desteğinde bulundu.

Karlıova Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda desteğinde bulundu.

Karlıova Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bu yıl iftar çadırı kurulmayacağını ancak yine iftar çadırından sıcak yemek ikramında bulundukları 300 aileye gıda yardımı yaptıklarını duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl kurduğumuz iftar çadırında 300 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyorduk ancak korona virüs nedeniyle şuan çadırı kurmamız mümkün görünmüyor. Biz de yine 300 aileye gıda paketi hazırlayarak ulaşırdık. Vatandaşlarımız için her zaman hizmet başında olacağız" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA