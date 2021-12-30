Karlıova'da hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kış aylarında kömür kullanımına bağlı artan hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiliyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova, kış mevsimini adına yaraşır şekilde yaşıyor, ancak ısınma amaçlı kömür kullanımına bağlı oluşan hava kirliliği nedeniyle gökyüzünü kaplayan sis tabakası görüş mesafesini düşürüyor.

Doğal gazın henüz ulaşmadığı ilçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye düştü.

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği ilçede yoğun şekilde kalorifer ve sobada kömür yakılmasıyla kış aylarında ev ve iş yerlerinin bacalarından çıkan duman hava kirliliğini artırıyor.

Vatandaşlardan Fethi Gülen, gazetecilere, doğal gazın ulaşmasının ilçede hava kirliliğini önleneceğini düşündüklerini söyledi.

Gülen, "Kış aylarının gelmesiyle zorluklarımız başladı. Kar derdi bir yana duman derdi bir yana. Akşam saatlerine doğru nefes alamıyoruz. Maalesef vatandaşlarımızın bilinçsiz kullanımı ve kalitesiz yakıttan dolayı ilçe tamamen dumanla kaplanıyor. Bu yüzden ilçemize doğal gazın gelmesi şart." dedi.

Harun Gezer ise ilçede özellikle bu yıl hava kirliliğinin arttığını ifade ederek, "Bunun nedeni bilinçsiz yakıt kullanımı ve kalitesiz kömürden kaynaklı. Özellikle akşam olduğunda göz gözü görmüyor. Diğer ilçelerde olduğu gibi bizler de ilçemize doğalgaz istiyoruz." diye konuştu.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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