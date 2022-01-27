Karlıova'da günde 100 kamyon kar ilçe dışına taşınıyor - Haberler
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Karlıova'da günde 100 kamyon kar ilçe dışına taşınıyor

AA, Bülent Temiz - Güncel
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Karlıova'da günde 100 kamyon kar ilçe dışına taşınıyor

Bingöl'de, kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde biriken kar, belediye ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde biriken kar, belediye ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, belediye ekiplerinin zorlu kış mesaisi sürüyor.

Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

Toplanan günde yaklaşık 100 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.

Personel şefi Önder Bingöl, ilçede kar yağışının uzun zamandır sürdüğünü belirterek, belediye olarak gece gündüz karla mücadele çalışmaları yaptıklarını söyledi.

"Geceleri Özel İdare ekiplerine destek veriyoruz." diyen Bingöl, gündüzleri de ilçe merkezinde kar küreme ve biriken karları temizleme çalışmaları yürütüldüğünü aktardı.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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