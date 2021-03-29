BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
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BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldiBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Kale Göleti yüzeyindeki buzların erimesiyle birlikle balıkçıllar bölgeye gelmeye başladı.

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Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Kale Göleti yüzeyindeki buzların erimesiyle birlikle balıkçıllar bölgeye gelmeye başladı. Kale Göleti'ne güzellik katan kuşların nisan ayı sonuna kadar bölgede kaldığı belirtildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan Kale Göleti'ne, balıkçıllar akın etmeye başladı. Yapımı 2015 yılında tamamlanan Kale Göleti, ilkbaharla birlikte balıkçılları misafir ediyor. Son bir hafta içinde, gölet yüzeyindeki buzun erimesiyle birlikte, göç eden kuşların sayısı da arttı.

'AVCILAR VURMAYA ÇALIŞIYOR'

Balıkçılların Karlıova'ya güzellik kattığını belirten ilçe sakinlerinden Cevdet Çevik, 'Buzların erimesiyle birlikte, kuşlar buraya akın etmeye başladı. Daha önce bu kuşlar yoktu. Bu gölet yapıldıktan sonra kuşlar gelmeye başladı. Nisan ayının sonuna kadar buradalar. İlçemize güzellik katıyorlar. Bazı avcılar bu kuşları vurmaya çalışıyor. Onlardan ricamız, kısa süreliğine ilçemize misafir olan bu kuşlara karışmamalarıdır" dedi.

BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
BİNGÖL Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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