KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken kar kalınlığı yükseklerde 1 metreye ulaştı. Tek katlı evlerin bazıları ile araçlar karda görünmez hale geldi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, hayat durma noktasına geldi. 2 gündür eğitime ara verilen ilçede bazı tek katlı evler ve araçlar neredeyse kara gömüldü. Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, açılan Erzurum- Bingöl kara yolunda zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmiyor. İlçede yaşayan Bilal Karabulak, tek katlı evlerin neredeyse kara gömüldüğünü belirterek, "Kış boyunca karla mücadelemiz devam edecek" dedi.