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KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken kar kalınlığı yükseklerde 1 metreye ulaştı.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken kar kalınlığı yükseklerde 1 metreye ulaştı. Tek katlı evlerin bazıları ile araçlar karda görünmez hale geldi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, hayat durma noktasına geldi. 2 gündür eğitime ara verilen ilçede bazı tek katlı evler ve araçlar neredeyse kara gömüldü. Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, açılan Erzurum- Bingöl kara yolunda zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmiyor. İlçede yaşayan Bilal Karabulak, tek katlı evlerin neredeyse kara gömüldüğünü belirterek, "Kış boyunca karla mücadelemiz devam edecek" dedi.

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

KARLIOVA'DA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

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