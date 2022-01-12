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Karlıova'da ev ve ahırlar kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Güncel

Karlıova'da ev ve ahırlar kara gömüldü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışıyla birlikte birçok ev ve ahır kar altında kaldı.

BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da ev ve ahırlar kara gömüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışıyla birlikte birçok ev ve ahır kar altında kaldı.

Yılın neredeyse 5 ayını kar altında geçiren Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ana cadde ve sokaklarda bulunan esnaf kar yağışı nedeniyle işyerlerinin önlerini temizlerken, ilçedeki bir mahallede kar kalınlığı müstakil evlerin boyunu aştı. Kanireş Mahallesi'nde bulunan birçok ev ve ahır, kar yağışının etkisini sürdürmesiyle kar altında kaldı.

Çatılardan düşen kar da eklenince ev ve ahırlar neredeyse kayboldu.

Karlıova'da ev ve ahırlar kara gömüldü

Karlıova'da ev ve ahırlar kara gömüldü

Karlıova'da ev ve ahırlar kara gömüldü

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