Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi
İhlas Haber Ajansı, Ayhan Turhan - Güncel
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Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde esnaflar, çatılarda biriken ve neredeyse 1 metreye yaklaşan kar birikintilerini temizledi.
KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde esnaflar, çatılarda biriken ve neredeyse 1 metreye yaklaşan kar birikintilerini temizledi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir süredir etkisini gösteren kar yağışı, bazı iş yerlerinin çatılarında 1 metreye yaklaştı. Sabahın erken saatlerinde kolları sıvayan esnaflar, iş yerlerinin çatıları kar kütlesinden dolayı çökmesin diye temizlik yaptı.
İlçede esnaflık yapan Ethem Yalçın, kar temizliği yapmamaları durumunda çatılarının çökebileceğini söyledi.