Karlıova'da eğitime kar engelli
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Karlıova'da eğitime kar engelli

12.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:46
Karlıova'da eğitime kar engelli

Karlıova'da eğitime kar engelli?BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova'da eğitime kar engelli

?BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde tipiye dönüştü. Kar yağışı etkili olmasıyla ilçe genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Karlıova'da eğitime kar engelli
Karlıova'da eğitime kar engelli
Karlıova'da eğitime kar engelli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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