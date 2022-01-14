BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da duyarlı bir esnaf, donmak üzere olan kediye sahip çıktı

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlar içinde donmak üzere olan bir kediye, duyarlı bir esnaf sahip çıktı.

Karlıova ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, insanlar kadar sokakta yaşayan diğer canlıların da hayatını zorlaştırıyor. İlçede kuaför olan Muhammet Dilsiz, yol kenarında karların içinde donmak üzere bir kediyi fark etti. Kediyi alıp işletmesine götüren sonra veteriner çağıran Dilsiz, aşısını yaptırdıktan sonra ona kutudan bir yuva yaparak elektrikli sobanın önünde ısınmasını sağladı.

Bütün insanlardan bu kış aylarında benzer duyarlılığı beklediğini dile getiren Dilsiz, "Yolda karların içinde gördük, bayağı bir üşümüştü. Biz de elimizden geldiğince getirip yıkadık, temizledik, veterinerde iğnesini yaptırdık. Biz bütün insanlardan bu duyarlılığı bekliyoruz. Herkes hayvanlara sahip çıkarsa daha iyi olur. Bu hayvanın kimseye zarar vereceğini düşünmüyorum. İnsanlık adına herkes duyarlı olursa seviniriz" dedi.