Karlıova'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi
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Karlıova'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi

20.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:27

Bingöl'ün adını karla kaplı bir ova olmasından alan 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl'ün adını karla kaplı bir ova olmasından alan 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10, gece de sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, 5 gün boyunca süren yağışla kar kalınlığı ilçe merkezinde 70 santimetreye ulaştı.

Bazı evlerin kara gömüldüğü ilçede, Kale Göleti dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

İlçe Özel İdare ekipleri kar yağışının durmasıyla kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı 15 köy yolunun açılmasına çalışılıyor.

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, ilçede 5 gün boyunca yoğun kar yağışının yaşandığını belirterek, yağışa yönelik belediye olarak çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kar yağışının ardından havanın çok soğuduğunu aktaran Bingöl, "Çatılarda kar ve buz kütleleri oluştu. Halkımızın, bu sarkıtların altında geçmemelerini rica ediyoruz. Zaten gerekli anonsları ve uyarıları yaptık. Tehlike arz eden sarkıtları itfaiye aracı ile düşüreceğiz." dedi.

Karlıova'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi
Karlıova'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi
Karlıova'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi
Karlıova'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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