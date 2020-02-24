24.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:46

Karlıova'da depreme dayanıksız 2 okul yıkılacak.

Okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporu çerçevesinde fay hattı üzerinde bulunan ve öğrenci güvenliği açısından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 11 Mart ile Kalencik okulları için yıkım kararı alındı.

11 Mart İlkokulu öğrencileri okulun ek binasında, Kalencik'teki öğrencilerin ise Cilligöl köyündeki okulda eğitime devam edeceği öğrenildi.

Veli Mehmet Karataş okulun yıkım kararını desteklediklerini söyledi.

Kaynak: AA