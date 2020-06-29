Karlıova'da depremde hasar gören binalar için itiraz süreci başladı
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Karlıova'da depremde hasar gören binalar için itiraz süreci başladı

Karlıova'da depremde hasar gören ev ve ahırlara verilen raporlara bir ay içinde itiraz etme süreci başladı.

Karlıova'da depremde hasar gören binalar için itiraz süreci başladı
29.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:53

Karlıova'da depremde hasar gören ev ve ahırlara verilen raporlara bir ay içinde itiraz etme süreci başladı.

14 Haziran 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçe genelinde kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı.Hasar tespit çalışmalarının bitirilmesinden sonra vatandaşlar okullarda kurulan hasar tespit komisyonlarına dilekçe vererek evlerine verilen hasar tespit raporlarına itiraz etmeye başladılar.

Kesin hasar tespitlerine ait listeler muhtarlıklarda askıya çıkarılmasıyla vatandaşlar, askıya çıkan kesin hasar tespitlerine 1 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne veya kaymakamlıklarda kurulan itiraz masalarına başvurarak itiraz kaydı oluşturabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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