Karlıova'da deprem - Yıkılan yapılar (2)
Yıkılan evden görüntü Evi yıkılan yaşlı kadından görüntüler Evi yıkılan yaşlı kadının teselli edilmesi Ağlayan kadından görüntü Karlıova'da deprem - Yıkılan yapılar (2)BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremin ardından Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evde çökme meydana geldi.
14.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:55
Yıkılan evden görüntü
Evi yıkılan yaşlı kadından görüntüler
Evi yıkılan yaşlı kadının teselli edilmesi
Ağlayan kadından görüntü Karlıova'da deprem - Yıkılan yapılar (2)
BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremin ardından Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evde çökme meydana geldi.
Kaynak: AA