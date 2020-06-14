Karlıova'da deprem (3)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
14.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:27
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Kaynak: AA