Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları
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Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları

05.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:19
Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, cami çatısında oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi geçti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, cami çatısında oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi geçti. 

Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı geceleri eksi 10 dereceye kadar düşünce buz sarkıtları oluşmaya başladı. Çarşı merkezinde Ulucami'ye cuma namazı için gidenler 2 metreyi geçen buz sarkıtları nedeniyle giriş ve çıkışlarda zorluk yaşadı. Cami cemaati, soğuk bir ilçede yaşadıkları için bu tür durumlarla sürekli karşılaştıklarını ve zor anlar yaşadıklarını söyledi.

 


Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları
Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları
Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları
Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları
Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları
Karlıova'da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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