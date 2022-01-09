KARLIOVA'DA BUZ TUTAN CADDELERDE ESNAFLAR TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI - Haberler
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KARLIOVA'DA BUZ TUTAN CADDELERDE ESNAFLAR TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova kent merkezinde kar yağışı sonrasında buz tutan cadde ve sokaklarda esnaflar kendi imkanlarıyla tuzlama çalışması yaptı.

BİNGÖL'ün Karlıova kent merkezinde kar yağışı sonrasında buz tutan cadde ve sokaklarda esnaflar kendi imkanlarıyla tuzlama çalışması yaptı.

Karlıova ilçesinde kar yağışı sonrasında hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle kimi vatandaşlar düşerek, hastanelik oldu. Çocuk ve yaşlıların yürümekte zorluk çektiği bazı sokak ve caddelerde esnaflar 500 kilo tuzu buzlu alanlara serpti. Eriyen buzları yol küreklerle yol kenarına atan esnaflara belediye temizlik ekipleri de destek verdi.

Esnaflardan İsmail Aksoy, Sokaklardaki buzdan dolayı yürüyemiyoruz. Buzlanan yerlerde tuzlama yaparak düşme riskini ortadan kaldırmak istediik. Tuzlama çalışmalarına devam edeceğiz dedi.

KARLIOVA'DA BUZ TUTAN CADDELERDE ESNAFLAR TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

KARLIOVA'DA BUZ TUTAN CADDELERDE ESNAFLAR TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

KARLIOVA'DA BUZ TUTAN CADDELERDE ESNAFLAR TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

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