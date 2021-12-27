Karlıova'da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu - Haberler
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Karlıova'da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Güncel

Karlıova'da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler donduBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi.

BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, caddelerdeki çeşmeler de dondu.

Bingöl'ün yüksek rakımlı kuzey ilçesi Karlıova'da, kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Geceleri eksi 25'lere çıkan hava sıcaklığı, gündüz eksi 15'lere düşüyor.

İlçede yer yer kar kalınlığı 40 santimin üzerinde bulunurken, soğuk havayla birlikte çatılarda buz sarkıtları oluştur, caddelerdeki çeşmeler de dondu.

Karlıova'da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu

Karlıova'da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu

Karlıova'da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu

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İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Son Dakika Haberleri

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