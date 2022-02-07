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Karlıova'da birçok ev kar altında

İhlas Haber Ajansı, Ayhan Turhan - Güncel
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Karlıova'da birçok ev kar altındaBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde birçok ev kar altında kalırken, bazı vatandaşlar da çatılarda kar temizliği yaptı.

Karlıova'da birçok ev kar altında

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde birçok ev kar altında kalırken, bazı vatandaşlar da çatılarda kar temizliği yaptı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da etkili olan kar, yer yer 1 metreyi aştı. İlçe merkezindeki birçok mahallede bulunan tek katlı evlerde yağış ve çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle kar altında kaldı.

Bazı vatandaşlar da çatıları kar nedeniyle çökmesin diye temizleme çalışması yaptı.

Karlıova'da birçok ev kar altında

Karlıova'da birçok ev kar altında

Karlıova'da birçok ev kar altında

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Güncel

Hisarcık, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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