Karlıova'da bahar havası yaşanıyor

Karlıova ilçesinde bahar havası yaşanıyor.

Her yıl yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede, bu yıl şubat ayında bahar havası yaşanıyor. Son günlerde güneşli havayla karlar erimeye başladı.

Vatandaşlardan Mithat Bingöl, "Geçen sene bu vakitlerde bir metre kar vardı. Bu sene yeterince yağış düşmedi. Bu yıl hava çok güzel." dedi.

Oğuzhan Türkoğlu da, "Bu yıl şubat ayında kar yok hava çok güzel. Karlıova gibi bir yerde her yıl metrelerce kar yağardı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz